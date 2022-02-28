جوارديولا يثير الجدل: إيفرتون كان يستحق ركلة الجزاء!

علق المدرب الإسبابي بيب جوارديولا على ركلة الجزاء المثيرة للجدل الغير محتسبة لنادي إيفرتون، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي.

وتفوق مانشستر سيتي على التوفيز بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت لمسة يد على رودريجو لاعب وسط سيتي في منطقة الجزاء لكن الكرة لم تحتسب ركلة جزاء بعد مراجعتها من قبل حكم الفيديو المساعد، في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ماذا قال جوارديولا؟

وقال بيب عن المطالبة بركلة جزاء ضد رودريجو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "هل يمكن أن تحدد هذه اللعبة مسار الموسم؟ بالتأكيد.. سأراجع بعض اللعبات الأخرى. ما أريد قوله هو إنه إذا لم تكن اللعبة تسللًا من البداية فهي ركلة جزاء".

وأضاف: "طوال الوقت كانت المباريات في ملعب جوديسون بارك صعبة علينا".

وأتم: "احتفلنا لأننا نعرف مدى صعوبة الأمر، لقد كان مثالا جيدا لما ستكون عليه الـ11 مباراة المتبقية من الدوري".

ما هو موقف مانشستر سيتي في الدوري؟

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 66 في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ليفربول مع مباراة أقل للريدز.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره بيتربوه، مساء غدِ الثلاثاء، في الدور الخامس من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

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