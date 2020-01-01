جوارديولا يتمنى تدريب المنتخبات وشقيقه يوضح حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يأمل في تدريب أحد المنتخبات في المستقبل.

كشف بيري شقيق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ووكيل أعماله أن الأخير يأمل أن يدرب أحد المنتخبات مستقبلًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيري لصالح صحيفة "جلوبو" البرازيلية وأكد خلالها أن شقيقه ملتزم بشكل كامل بعقده في مانشستر سيتي.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت جوارديولا بالرحيل عن مانشستر سيتي، منها من أشار إلى انضمامه ليوفنتوس وغيرها رجحت عودته لبرشلونة.

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وقال بيري: "بيب يحلم بتدريب أحد المنتخبات في أحد الأيام، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور، وما الذي سيكون متاحًا أمامنا لو حدث ذلك".

وأضاف مؤكدًا على إلتزام شقيقه بالتعاقد المبرم بينه وبين مانشستر سيتي: "الحديث عن ذلك الأمر لا يزال سابق لأوانه بشكل كبير".

وأردف عن المنتخب البرازيلي: "لديكم أفضل المدربين وكل البطولات التي جاءت لكم كانت بمدرب برازيلي، لا أعتقد أنكم عليكم التعاقد مع الأجانب".

جدير بالذكر أن تعاقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، وقد يرحل قريبًا في حال استمرت عقوبة الحرمان من دوري أبطال أوروبا.