جوارديولا يتحدث عن فشله مع مانشستر سيتي في الأبطال ويوجه رسالة لفان دايك

نظرة واقعية من الفيلسوف..

اعتبر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن على ناديه عدم المبالغة بالأحلام والتوقعات بخصوص دوري أبطال أوروبا إلى حين التطور التدريجي للمستوى هذا الموسم.

تصريحات الفيلسوف الإسباني تأتي على خلفية مباراة السيتيزنس أمام بورتو في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي أكد على أهميتها كخطوة مبدئية لتحقيق الأحلام الأوروبية.

وعلى مدار أربع سنوات في قيادة السيتي، عجز جوارديولا عن تخطي ربع النهائي وخرج على يد موناكو (دور الـ16) وليفربول وتوتنهام وآخرهم ليون في الدور ربع النهائي.

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جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة بورتو قال "كل موسم يبدأ بنفس الطريقة، إنها فقط المباراة الأولى، الأولى ثم الثانية وما زلنا بعيدين عن التفكير في أهدافنا الكبيرة".

"بالنظر إلى ما حدث في المواسم السابقة، لا يُسمح لنا بأن نحلم كثيرًا فيما يتعلق بالتوقعات. نحن بحاجة إلى الفوز غدًا، المباريات على أرضنا مهمة جدًا بعد ذلك سنرى كيف ينمو الفريق، نحن بعيدون حتى الآن قليلًا عن المكان الذي نريده."

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كما أضاف متحدثًا عن الخروج في النسخة الماضية "كانت لحظة صعبة، شعرت بمسؤولية كبيرة عن ذلك وما زلت أشعر بها بالنظر إلى كيف حارب النادي واللاعبين".

"علينا أن نتقبل بحقيقة أننا لم نكن جيدين بالصورة الكافية، لم نلعب بشكلٍ سيئ لكننا ارتكبنا أخطاء لا يمكنك في هذه البطولة أن ترتكبها وتمضي قدمًا."

"على أرض الواقع لم نقدم المستوى المطلوب للفوز بهذه المسابقة، عندما نتقبل ذلك بتواضع فهو أفضل وسيلة للتطور والمضي قدمًا وقبول تحدي هذا الموسم."

وتابع "أنا مسؤول جدًا عن هذا ولا ألوم اللاعبين أبدًا، إنهم ناضجون بما فيه الكفاية لمعرفة ما عليهم القيام به. لن نتأهل إلى النهائي غدًا ولكنها الخطوة الأولى للوصول إلى أبعد نقطة في هذه المسابقة".

ووجه جوارديولا رسالة إلى فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الذي تأكد غيابه لفترة طويلة وخضوعه لعملية في الركبة، فقال "لا أستطيع التحدث عن تأثير ذلك على ليفربول، يورجن يمكنه فعل ذلك".

"نتمنى له الشفاء العاجل والتعافي الجيد، لا أحب أن يفقد الخصوم لاعبين مهمين لفترة طويلة. لا أعرفه شخصيًا ولكن يبدو أنه قويًا لذا سيعود جيدًا. سننتظر عودته للدوري الإنجليزي لأن الدوري أفضل مع وجود لاعبين جيدين على أرض الملعب وهو أحد الأفضل."

"تمنياتي بالشفاء العاجل له وبالتوفيق له ولأسرته ولكل ليفربول."

وأتم مشيرًا لقوة خصمه البرتغالي "بورتو واحد من أفضل الفرق في البرتغال، عقليتهم هي الفوز في نهاية كل أسبوع ويمتلكون قوة بدنية. الروح والثقافة التي يتمتعون بها مع مديرهم تعني أن المباراة ستكون صعبة".

يذكر أن مانشستر سيتي بدأ البريميرليج بأداء متذبذب بعدما هُزِم من ليستر سيتي بخمسة أهداف لهدفين ثم تعادل مع ليدز يونايتد بهدف لكل فريق، قبل أن يستعد اتزانه نسبيًا بالفوز على آرسنال بهدف نظيف بالجولة الماضية.