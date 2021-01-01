جوارديولا يؤكد غياب أجويرو عن مباراة شيفيلد وقلقه بعد فوزهم على مانشستر يونايتد!

ويكشف مستقبل جارسيا أيضًا..

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، غياب سيرخيو أجويرو عن مباراة فريقه أمام شيفيلد يونايتد لعدم تعافيه بعد من فيروس كورونا.

وكان أجويرو قد غاب منذ نهاية الموسم الماضي للإصابة في القدم، وبينما يستعد للعودة داهمه فيروس كورونا وعانى من بعض أعراضه، ليُعزل ويبتعد عن الملاعب منذ العاشر من يناير.

البعض كان متفائلًا بأن يعود الدولي الأرجنتيني مرة أخرى في مباراة شيفيلد يونايتد، إلا أن جوارديولا بدد هذه الآمال كلها في المؤتمر الصحفي للمباراة.

المدرب الإسباني في تصريحاته للصحافة قال "سيرخيو ليس هنا بعد، عندما تظهر نتيجته سلبية سيعود، ما زلنا لم نحقق هذه النتيجة بعد".

كما أضاف "ناثان آكي غير متوفر أيضًا، فريقنا هو نفسه في المباريات الأخيرة بدون إضافات أو تعديلات".

ورفض الفيلسوف الحديث عن انتقال مدافعه إريك جارسيا إلى برشلونة، إذ قال "لا أريد أن أقول أي شيء عن هذا، إنه لاعبنا وفترة الانتقالات تنتهي في غضون أيام قليلة، إنه ملتزم واستثنائي، هذا كل شيء".

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سيتي سيلتقي مع شيفيلد يونايتد، الفريق الذي يتذيل ترتيب البريميرليج لكنه تمكن من إحداث مفاجأة ضخمة بالفوز على مانشستر يونايتد منذ أيام بثنائية لهدف، ما يُشعر جوارديولا بالقلق.

في هذا الصدد، قال جوارديولا "إنه فريق حي، كل ما يمكنني أن أقوله أنني مما رأيته حتى من قبل مباراة يونايتد أنهم لا يزالون أحياء".

وأتم "نتيجة مباراة يونايتد تتحدث عن نفسها، يعلم الجميع مدى صعوبة أن تفوز في أولد ترافورد. أعتقد أن سبب أنهم أحياء حتى الآن هو أنهم مع بعضهم البعض منذ مدة طويلة ويؤمنون بأنفسهم".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد، مع مباراة أقل لكتيبة جوارديولا تجعل الفارق إن انتصروا فيها 4 نقاط.