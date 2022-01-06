جوارديولا وسبعة لاعبين .. مانشستر سيتي يعلن 21 إصابة بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن إصابة مدربه الإسباني بيب جوارديولا بعدوى فيروس كورونا، إلى جنب عدد من لاعبي الفريق الأول والموظفين.

وأصدر مانشستر سيتي بيانًا رسميًا عبر موقعه على شبكة الإنترنت كشف خلاله عن إيجابية الاختبار الذي خضع له يوم الثلاثاء، إلى جانب المدرب المساعد خوانما ليو.

وأكد مانشستر سيتي أن جوارديولا سيغيب عن المباراة التي يخوضها مانشستر سيتي مساء الجمعة ضد سويندون تاون في كأس إنجلترا.

وجاء في البيان: "جوارديولا سيغيب عن مباراة الغد في كأس إنجلترا ضد سويندون تاون بعد اختباره الإيجابي لكوفيد 19".

وأضاف البيان: "سجل مدرب مانشستر سيتي اختبارًا إيجابيًا يوم الثلاثاء إلى جانب المساعد خوانما ليو".

وتابع: "هما الآن في العزل، إلى جانب مجموعة أخرى من الحالات الإيجابية داخل فقاعة الفريق الأول".

وأكمل: "وبذلك ارتفع عدد الذين تم عزلهم لأسباب تتعلق بفيروس كورونا بين المجموعة إلى 21، من بينهم 14 موظفًا من الطاقم وسبعة من لاعبي الفريق الأول".

واختتم البيان: "سيتولى المدرب المساعد رودولفو بوريل مسؤولية الفريق في المباراة ضد سويندون تاون".

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