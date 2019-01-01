جوارديولا: هناك طريقة واحدة للفوز على ليفربول وكل فريق العالم

المدير الفني لمانشستر سيتي يعلم نقاط قوة فريقه

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن هناك طريقة واحدة على فريقه أن يقوم بها للفوز على ليفربول، مشدداً على أنه لن يكون الجانب الضعيف في المباراة.

ويستعد مانشستر سيتي لمقابلة، ليفربول مساء الليلة في قمة الجولة الـ 13 من البريميرليج على ملعب آنفيلد.

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وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "لم ألعب أي مباراة وشعرت فيها بأنني ضعيفاً ولن أحقق الفوز، لم أشعر بهذا أبداً".

وواصل: "ولكن ليفربول بالطبع في وضع جيد، فهم متصدرون الدوري ويلعبون بشكل رائع منذ بداية الموسم، كما أن فريقي يعاني من بعض المشاكل".

وتابع: "هذا لا يعني أننا سنذهب إلى الملعب ونعتقد بأننا سنخسر اليوم، إذا قمنا بالأشياء التي خططنا لها في التدريبات فإن هناك دائماً فرصة للفوز".

وأضاف: "للفوز في مثل تلك المباريات، يجب أن يكون مستواك أعلى من الخصم، الطريقة التي يلعب بها ليفربول تتطلب تركيزاً لا يصدق".

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وأكمل: "الفرصة الوحيدة لدينا هي أن نلعب كما اعتدنا، وحاولنا خلق الفرص لتسجيل الأهداف، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا أن نفعلها، وليس في آنفيلد فقط بل في جميع ملاعب العالم".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي.