جوارديولا: هدفنا الفوز بدوري الأبطال وهازارد إضافة لليجا

تعرف على تصريحات جوارديولا حول هازارد

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رغبة فريقه تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا في المستقبل مشيرًا إلى أهمية انضمام إيدين هازارد إلى الدوري الإسباني.

هازارد رحل إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحافة الإسبانية: "الفوز بالدوري هو دائمًا البطولة الأهم وتجعلك أكثر سعادة وخاصة حينما تحققها أكثر من مرة كما أننا نلعب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء في البطولة المحلية".

وتابع: "حينما تخسر في دوري أبطال أوروبا ربما تبقى حزينًا يومًا أو أثنين ولكن في الدوري الأمر يبدو أكثر صعوبة".

المدرب الكتالوني أوضح أنّ مانشستر سيتي يرغب في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لأنّها الأكثر جمالًا ولكن الأهم هو الاستمرار في المحاولة لأجل حصد اللقب مهما استمر الأمر.

وحول انضمام إيدين هازارد لريال مدريد، علّق بيب: "إنّه أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي. الكرة الإسبانية سوف تستفيد كثيرًا بقدومه".

ريال مدريد يُعلن عن تقديم لاعبه الجديد إيدين هازارد في ملعب سانتياجو برنابيو غدًا الـ8.00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ⚽️ pic.twitter.com/A4gdywjUus — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

المدرب الكتالوني نفى إمكانية توقيع مانشستر سيتي مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة، كما أكد أنّه لا يعلم إن كان الفريق سيحاول ضم أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وكذلك ماتياس دي ليخت من أياكس,

واختتم: "هناك قضية تلاعب بالمباريات في الليجا، أعتقد أنّ هذا الأمر لا يحدث كثيرًا في انجلترا وعندما يحدث يأتي الحل سريعًا. واثق في رئيس الرابطة، خافيير تيباس، وكل مسؤول في الليجا قدرته على إنهاء القضية".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الإسباني يحقق في قضية تلاعب بمباراة فالنسيا وبلد الوليد بالجولة الأخيرة من الليجا والتي منحت الخفافيش فرصة التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.