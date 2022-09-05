جوارديولا: هالاند يحاول التأقلم .. وهكذا تجاوزت ريال مدريد

بيب جوارديولا يؤكد أن الخسارة من ريال مدريد لم توقفه كثيرًا.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن الخسارة من ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من أنها ألمته إلا أنها لم تجعله يتوقف كثيرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام نظيره إشبيلية في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا ردًا على سؤال كيف تجاوز الخسارة من ريال مدريد: "عندما ينتهي الموسم وترى ما الذي فعلته يمكنك وقتها التجاوز، لم نصل لنهائي دوري أبطال أوروبا ولم نفز بكأس الاتحاد الإنجليزي، لكننا حققنا الدوري والآن لدينا نجوم جدد وأهداف جديدة للموسم".

وأضاف عن إرلينج هالاند: "الجميع يعرف كم هو لاعب رائع، ليس فقط في دوري الأبطال، هو يتطور كثيرًا ويحاول أن يتأقلم مع الفريق، وأتمنى أن يستمر في التحسن".

وأردف عن موسم الفريق: "لقد بدأنا بشكل عظيم، فقدنا بعض النقاط لكن لكل يعرف كيف هو الدوري الإنجليزي كل ذلك طبيعي".

وأنهى كلماته بالحديث عن إشبيلية الذي لم يفز بأي مباراة حتى الآن في الموسم الجديد: "لقد شاهدت مباراتهم ضد برشلونة ولعبوا بشكل جيد، لديهم فريق رائع وعلى ملعبهم يستطيعون أن يلحقوا بنا الضرر، علينا أن نكون في حالة جيدة لنفوز عليهم".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد وقع في مجموعة واحدة بدوري أبطال أوروبا رفقة إشبيلية وبوروسيا دورتموند وكوبنهاجن.