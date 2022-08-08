جوارديولا: هالاند ليس حجر الأساس في مانشستر سيتي .. ويُذكرني بميسي

جوارديولا يُشبه مهاجمه الجديد بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي

أبدى إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي سعادته بتسجيل هدفين في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي، لكنه شدد على رغبته في التطور أكثر من ذلك، وهو ما جعل مدرب الفريق بيب جوارديولا سعيدًا بسبب نهم اللاعب لإحراز الأهداف.

ويرى بيب أن الجوع الذي يملكه النرويجي هي سمة يتقاسمها مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

هالاند زار الشباك مرتين في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي ضد وست هام أمس الأحد ليقود حامل اللقب للفوز بهدفين دون رد في مباراته الافتتاحية هذا الموسم.

افتتح النرويجي الدولي أهدافه بقميص السيتي من ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة بينما سجل الهدف الثاني بعد تمريرة من كيفين دي بروينه وتسديدة قوية في شباك أصحاب الأرض.

على الرغم من بدايته الحاسمة في الدوري الإنجليزي، إلا أن هالاند لم يكن راضيًا عن ثنائيته قائلاً: "من الخطأ أنني لم أسجل هدفًا ثالثًا".

ماذا قال جوارديولا عن تشابه هالاند مع ميسي؟

وكان جوارديولا سعيدًا بسماعه عن رغبة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في مواصلة التسجيل قائلاً أن ذلك يُذكره بأيامه في برشلونة مع ميسي، الذي يلعب حاليًا مع باريس سان جيرمان.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذا جيد، يعجبني ما قاله".

وأضاف المدرب الإسباني: "كنت محظوظًا كمدرب للعمل مع ميسي عندما كان يسجل هدفين يريد الثالث، وعندما سجل ثلاثة، يبحث عن تسجيل هدف رابع".

وواصل: "لا يرضى الهدافون أبدًا، فهم دائمًا جائعون ويتضورون جوعًا ويريدون المزيد".

وأضاف جوارديولا: "أعرف كيف تعامل مع الكثير من الانتقادات هذا الأسبوع لقد كان هادئًا حقًا، وتدرب جيدًا والطريقة التي أخذ بها الكرة من أجل ركلة الجزاء كانت رائعة، يجب أن أقول أنني أحب ذلك".

وواصل: "إنه مباشر للغاية وأعتقد أنه إذا أخذ من شخص ما الكرة فسوف يسجلها وهذه علامة جيدة جدًا توضح مدى ثقته في نفسه وأنا أحب ذلك".

هالاند ليس حجر الأساس في مانشستر سيتي

يتوقع الكثير من هالاند بعد إنجازاته الرائعة في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند.

وأحرز هالاند 22 هدفًا في 24 مباراة في الدوري الألماني الموسم الماضي و 27 هدفًا في 28 مباراة العام السابق.

على الرغم من ثقة جوارديولا في قدرته على الاستمرار في التسجيل، إلا أنه يصر على أن الفريق لا يمكن أن يعتمد فقط على المهاجم في تسجيل الأهداف.

وقال بيب: "إن تسجيل هالاند للهدفين مهم بالنسبة له وللفريق ولنا، وهو سلاح آخر نملكه الآن".

وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، لن يحل جميع مشاكلنا سيضيف لنا شيئًا كفريق واحد وهذا ما نبحث عنه".

وأردف: "اليوم الهدفان كانا من كرات أمام قلب الدفاع وكان لدينا شعور بأننا سنتحسن أكثر".

وأتم: "في الماضي لم يكن لدينا مهاجم مثله والآن يتعين علينا القيام بذلك مرة أخرى ولكن في نفس الوقت، يتعين على اللاعبين وضع الكرة في المكان المطلوب عند التحولات الهجومية".