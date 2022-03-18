جوارديولا: هالاند؟ ارتبطنا بـ 50 لاعبًا، وكنت أتمنى فارق أكبر مع ليفربول!

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على صعوبة المنافسة مع فريق ليفربول على بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ساوثامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتطرق خلاله للحديث عن الأخبار التي تؤكد اقتراب مانشستر سيتي من ضم إرلينج هالاند.

وقال جواديولا: "بما أني هنا، كل شهر أو شهرين الجميع يقول أننا سنوقع مع 50 لاعبًا من جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "من المستحيل أن أتحدث عن لاعب ليس في صفوف فريقي، هو يلعب لصالح بوروسيا دورتموند، لن أتحدث عن حاجتنا لوجود مهاجم لقد تحدث عن ذلك كثيرًا ولن أكون الشخص الذي يربط نجاح ذلك الفريق بمهاجم ما".

وأردف عن المنافسة مع ليفربول: "كنت لأحب أن أكون مبتعدًا عنهم بـ 20 نقطة، لكن ذلك مستحيل، لنأمل أن يعود نجومنا من التوقف الدولي دون إصابات".

وأنهى كلماته: "لم أتوقع أن نخسر النقاط ضد كريستال بالاس وساوثامبتون، لقد لعبنا من أجل تحقيق الفوز، كذلك ضد توتنهام لكننا استحقينا الهزيمة، والآن نعلم ما الذي علينا أن نفعله، يجب أن نفوز بالتسعة لقاءات المتبقية".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة وخلفه ليفربول بـ 69 في المركز الثاني.