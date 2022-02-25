جوارديولا: ندعم زينتشينكو في مأساته بأوكرانيا

شدد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، على دعمه لأولكسندر زينتشينكو على إثر أزمة روسيا وأوكرانيا السياسية الأخيرة.

وكان زينتشينكو قد خرج إلى الإعلام وهاجم السلطات الروسية، وأكد على أن بلاده أوكرانيا ستظل حرة وسيدافع عنها إلى الأبد.

الآن يستعد زينتشينكو لمباراة هامة مع مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

وتعقيبًا على ذلك، قال جوارديولا للإعلام "ماذا سنشعر إذا كانت بلادنا التي وُلدنا فيها ولنا بها أصدقاء، يُقتل الأبرياء فيها".

كما أضاف "قلق للغاية، أعتقد هذا ما ستشعر به حقًا، بالطبع النادي قريب منه دون قيد أو شرط".

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وتابع "بالطبع لديه دعمنا، هذا أمر طبيعي. نحن أناس نعيش معًا كل يوم وندرك ما يحدث لبلاده وعائلته".

وواصل "تحدثنا معه ومع فيرناندينو، لديه فريق كامل هناك، نحن لا نعيش خارج هذا العام وهذه أمور رئيسية للأسف، نحن قلقون".

وأتم "زينتشينكو رجل قوي بصورة لا تصدق، الأمر صعب للغاية ولكنه مع ذلك أدى في التدريبات الأخيرة بصورة مميزة للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن زينتشينكو خاض هذا الموسم 15 مباراة مع سيتي بمختلف البطولات واكتفى بصناعة هدفين.