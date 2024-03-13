جوارديولا من علمه؟ مدرب بورتو يخرج باتهام خطير لأرتيتا بعد وداع الأبطال

المدرب البرتغالي يكشف حقائق صادمة..

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أدلى مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو بتصريحات صادمة عن ميكيل أرتيتا عقب مباراة فريقه بورتو ضد آرسنال التي انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح ووصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كونسيساو تحدث عن إهانة أرتيتا لعائلته أثناء وجودهما على الخط خلال المباراة، قائلًا: "ليس من المهم الحديث عما قاله أرتيتا أو فعله، أثناء المباراة توجه إلى الدكة وبدأ في توجيه العبارات النابية بالإسبانية، قلت له فقط إن الشخص الذي يتناوله لم يعد معنا (على قيد الحياة)، وأن يركز في التدريب فقط لأنه بالنظر إلى الإمكانيات الفردية التي يمتلكها فعليه أن يقدم المزيد".

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واسترجع كونسيساو ماضيًا مشابهًا مع بيب جوارديولا فقال: "من الضروري أن يكون المدرب إسبانيًا كي يفعل ذلك، لقد حدث ذلك من قبل مع بيب جوارديولا أيضًا".

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وكان بيب جوارديولا قد التقى مع فريقه مانشستر سيتي ببورتو في دوري أبطال أوروبا عام 2020، وحينها قال كونسيساو إنه "تلفظ بعبارات مهينة تجاه بلده (البرتغال)".

كما أن هناك سابقة لكونسيساو أيضًا تتعلق بالألماني توماس توخيل الذي أهانه في نفس العام 2020، ذاكرًا أنه أبلغ الحكم الرابع بتلك الإهانة أيضًا ثم ركز على عمله كمدرب.

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