جوارديولا معترضًا على مخطط رئيس البايرن: سيُدمر الدوريات الكبرى

الفيلسوف يرفض الفكرة بُرمتها

سجل المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا اعتراضه بشكل واضح وصريح، على مُخطط انقلاب الأندية الكبرى على الاتحاد الأوروبي (يويفا)، لتنظيم بطولة منفصلة عن دوري أبطال أوروبا اليورباليج.

وادعت العديد من الصحف الألمانية أن المسؤول البارز في بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجه، يُخطط بالتعاون مع الأندية الكبرى، لإقامة مسابقة جديدة بمشاركة صفوة أندية القارة العجوز، وبشكل منفصل عن سلطة المؤسسة المسؤولة عن اللعبة في أوروبا.

ورغم نفي أسطورة ألمانيا في الثمانينات صحة هذه المزاعم، إلا أن الشائعات تعود من حين لآخر، بأنباء مُحدثة عن مُخطط انقلاب العملاق البافارية وأندية أوروبا الكبرى على اليويفا، وذلك يحدث منذ ما يزيد عن عام، وهو أيضًا نفس الاتهام، الذي نفاه عن نفسه رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي.

وفي رده على سؤال حول موقفه من المشاركة في البطولة المنفصلة حال أصبحت حقيقة، فأجاب في حديثه مع إحدى الصحف الكاتلونية اليومية "لا. في الحقيقة لا اتفق مع هذه الفكرة، ينبغي على أحدهم أن يُخبرنا لماذا الفكرة تعتبر جيدة".

🔙 قبل عام بالتحديد، نجح مبابي في إبعاد ميسي عن بطولة كأس العالم.



(🎨: @omomani ) pic.twitter.com/V8sjLczuAo — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 30, 2019

وأضاف بشكل مباشر "إذا ظهرت للنور. فسوف تقتل الدوريات المحلية، على سبيل المثال إذا ترك ريال مدريد وبرشلونة الليغا ولم يلعبوا ضد إسبانيول، فمن سيشاهد الدوري؟ مؤكد سيموت الدوري الإسباني".

وفي ختام حديثه في هذا الصدد، راهن على عدم انصياع أندية البريميرليج لهذه الفكرة، واصفًا الإنجليز بالأذكياء، لوجود أكثر من 4 فرق على نفس المستوى، قائلاً "إنجلترا لن توافق على موت الدوري المحلي"، مشيدًا بالدوري الأبطال ونظامه، كونه لا يُلعب كل يوم سبت أو أحد، مكتفيًا بالتحذير مرة أخرى من "قتل الدوريات المحلية".