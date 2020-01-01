جوارديولا: مستقبلي مع مانشستر سيتي لن يؤثر على الصفقات الجديدة

ويَعد بمساعدة مدافعه الدولي الإنجليزي

أشار المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، إلى أن مستقبله في قلعة "الاتحاد"، لن يؤثر من قريب أو بعيد على مستقبل الصفقات المحتملة في المستقبل.

ولفت كذلك إلى التزامه باستكمال عقده مع السكاي بلوز، والممتد حتى منتصف 2021، وذلك ردًا على الشائعات التي تحوم حوله، بعد تدهور نتائج الفريق على مستوى البريميرليج هذا الموسم.

وقال للصحف البريطانية "هذا ليس السبب الوحيد الذي جعل اللاعبين يأتون إلى هنا (وجوده في النادي)، ويمكنني القول إنني كنت على اتصال مع لاعبين آخرين، ورفضوا أن يأتوا وأنا هنا".

المزيد من الفرق

وأضاف "أعتقد أن النادي كبير وجيد بما يكفي لجذب اللاعبين الذين يلعبون بالطريقة التي نؤدي بها، ولن يتوقفون عن المجيء إلى النادي بسبب المال أو لأنهم يريدون فقط اللعب مع مانشستر سيتي. أعتقد أن النادي ليس حلاً سيئًا للاعبين".

تشامبرلين يتحدى أرنولد في مصدر قوته

من جهة أخرى، تعهد بمساعدة مدافعه جون ستونز على حجز مكانه في تشكيلة المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020، بقوله "مشكلتي أنني إنسان. أعاني عندما يعاني اللاعبين في فريقي. وحقًا أريد أن يكون ستونز جزءًا من منتخب الإنجليزي".

وتابع "علي أن أتخذ القرارات وأكون صادقًا، لم يكن من السهل اختيار إريك جارسيا على حساب ستونز، لكنه لعب بشكل جيد واستحق فرصته، والأمر لا يتعلق بجون فقط، بل باللاعبين الدوليين، وهذا يعني أنه ينبغي عليهم تقديم أفضل ما لديهم معنا".

وجاءت تصريحات بيب قبل استضافة وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" في واحدة من مواجهات الأسبوع الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره ليفربول بفارق 22 نقطة كاملة عن سيتي.