جوارديولا مدافعا عن هالاند: الجميع أشاد به في الولايات المتحدة!

جوارديولا يعلق على إهدار هالاند للفرص أمام ليفربول

يثق بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بقدارت إرلينج هالاند مهاجم الفريق السماوي بعد ظهوره بأداء غير مقنع في المباراة الرسمية الأولى مع السيتي.

مانشستر سيتي خسر بطولة الدرع الخيرية أمام ليفربول بثلاثية مقابل هدف، في لقاء شهد إهدار هالاند العديد من الفرص المحققة.

هالاند انضم إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادمًا من بوروسيا دورتموند في صفقة تبلغ قيمتها 75 مليون يورو، بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو في صورة مكافآت للنادي الألماني.

جوارديولا يدافع عن هالاند

وقال جوارديولا عقب نهاية اللقاء في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفنينج مانشستر نيوز": "كانت لديه فرصتين اثنان أو ثلاث في الشوط الأول وواحدة في النهاية".

وأضاف: "قاتل كثيرًا وقام بالتحركات، وكان موجود في كل مكان".

وواصل: "من الجيد له أن يرى الواقع في بلد جديد ودوري جديد لكنه كان مؤثر، لم يسجل اليوم لكنه لديه جودة لا تصدق وسيحرز الأهداف في الفرص القادمة".

وشدد المدرب الإسباني: "عندما سجل إرلينج هالاند في الولايات المتحدة، تحدث الجميع عن مدى الإعجاب به، ولا شيء يتغير إنه قوي، في مرة أخرى سيضع هذه الفرص في الشباك إنها كرة القدم".

وأختتم حديثه: "لقد تمكن من التسجيل حتى لو كانت الكرة من تسلل، لذلك لديه موهبة إيجاد الطريق نحو الشباك وسيفعلها من الجيد أن نفهم في بعض الأحيان الموقف لمعرفة ما يتعين علينا القيام به".