جوارديولا: محرز يحزن عندما لا يلعب كرة القدم

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد يشيد بما يقدمه الجزائري رياض محرز رفقة الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بأداء النجم الجزائري رياض محرز في مباراة فريقه الأخيرة ضد برايتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا، وأكد خلالها أنه مدرك أن ابتعاد محرز عن المشاركة في الفترة الماضية لم يكن عادلًا في حقه.

وقال جوارديولا: "محرز لعب أول مباراة أمام وست هام وكان الأفضل في اللقاء، لكنه لم يشارك في المواجهتين التاليتين، وربما لم يكن الأمر عادلًا بشكل كامل، خاصة في ظل المستوى الذي عاد به من كأس الأمم الإفريقية".

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وأضاف: "محرز كان أفضل لاعب في العام عندما حقق الفوز بالدوري الإنجليزي رفقة ليستر سيتي، هو لاعب مذهل ويملك جودة كبيرة، ويحاول دومًا القيام بأمور مميزة".

وأكمل: "أكثر ما أحبه في محرز هو حبه للعب كرة القدم، دومًا ما يكون أول من يصل للتدريب، وأول من يحصل على الكرة، لذلك عندما لا يلعب لا يكون سعيدًا".

جدير بالذكر أن محرز كان قد قدم مستويات مميزة رفقة مانشستر سيتي عندما واجه برايتون هذا الأسبوع في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.