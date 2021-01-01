جوارديولا: هالاند؟ مانشستر سيتي يرفض شراء لاعبين بـ 100 مليون

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد على صعوبة شراء لاعبين مقابل 100 مليون يورو أو أكثر في صفوف مانشستر سيتي.

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق برشلونة على صعوبة ضم فريقه للاعبين بمبلغ مالي أكثر من 100 مليون يورو.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه أمام نظيره بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

ما الذي قاله جوارديولا؟

وقال جوارديولا: "لماذا يجب علينا أن نفوز بالدوري الإنجليزي؟ هل لأننا على الصدارة؟ أتلتيكو مدريد يتصدر في إسبانيا وبايرن ميونخ في ألمانيا، كل تركيزي على لقاء الغد، نريد تحقيق الفوز فيه، لو لعبنا مباراة جيدة سنستحق المرور، لو لم نفعل سنحاول من جديد في الموسم المقبل".

وأضاف: "دفع الكثير من الأموال في لاعب واحد فقط لا يعطيك الأفضلية لتحقيق الفوز، كرة القدم لعبة جماعية، والجميع يجب أن يساهم، ولا يمكن تحقيق البطولات عن طريق لاعب واحد فقط، وحتى الآن مانشستر سيتي لم يقرر أن يدفع ما يقارب الـ 120 مليون يورو على لاعب واحد فقط".

وأكمل: "ربما في المستقبل سيحدث ذلك عندما يقرر النادي أن دعم النادي وتطويره لمدة خمس أو عشر سنوات ضرورة، لكن حتى الآن لم نقرر ذلك".

وأردف عن الخروج من دوري أبطال أوروبا سابقًا: "الأمر بقى في رأسي لعدة أسابيع، وكان مؤلمًا، لقد تقدمنا بالتهنئة لليون، وتقلبنا الهزيمة، لكننا قمنا بعدها وبدأنا التحضير للموسم الجاري".

ماذا قال جوارديولا عن هالاند؟

قال بيب: "هو مهاجم استثنائي وأرقامه تتحدث عن نفسها بالنسبة لعمره، فتسجيل كل تلك الأهداف في ذلك السن ليس سهلًا".

وأضاف: "هو يستطيع التسجيل بالقدم اليمنى واليسرى والرأس ومن داخل المنطقة ومن هجمات مرتدة، حتى الأعمى يرى أنه مهاجم رائع".

ما الذي قاله رودري؟

أما لاعبه رودري فقال: "لديهم أسلوب لعب غير مألوف، ويحاولون دائمًا أن يعاقبوك بالهجمات المرتدة، لذلك علينا أن نتعامل مع المباراة بحذر".

وأنهى كلماته: "كل عام يكون لدينا الحافز للفوز بتلك البطولة، وهذا العام سيكون من المذهل أن نحققها رفقة سيرخيو أجويرو، هو لاعب رائع وهام بالنسبة لنا، وستكون أفضل هدية بالنسبة له".

ما هو وضع مانشستر سيتي هذا الموسم؟

مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد، وللأخير مباراة أقل.

الفريق مستمر في المنافسة على كل الألقاب الممكنة، حيث وصل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما وصل لنهائي كأس الرابطة.

جدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند يحل ضيفًا على مانشستر سيتي مساء الثلاثاء، قبل أن يستضيف الفريق الألماني نظيره الإنجليزي في لقاء الإياب من دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا بعدها بأيام في الـ 14 من أبريل.

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