جوارديولا لم يستسلم في سباق مطاردة ليفربول على الدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات جوارديولا قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أهمية الفوز على ليستر سيتي وساوثامبتون في المباريات المتبقية بعام 2018 في الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي خسر أمام كريستال بالاس ليبتعد عن الصدارة بفارق 4 نقاط كاملة.

وقال المدرب الكتالوني في تصريحات صحفية: "نذهب إلى ليستر بهدف الفوز، في الموسم الماضي حققنا الدوري الإنجليزي لأنّه حينما كنا نخسر النقاط نتمكن من الفوز في المباريات المقبلة". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وتابع: "هذا ما يجب أن نفعله الآن، الفوز على ليستر سيتي وساوثامبتون قبل انتهاء العام الجاري ومواجهة ليفربول لأجل ضمان تقليل الفارق مع المتصدر".

بيب أشار إلى صعوبة خوض المباراتين خارج الديار إلا أنّه من الضروري التركيز على الفوز موضحًا أنّ خسارة كريستال بالاس ليست كارثية ويمكن تصحيح الأوضاع.

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وواصل: "علينا أن نظهر شخصيتنا ونثبت قدرتنا على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى وذلك من خلال تحقيق النتائج الإيجابية والاستمرار في المنافسة على اللقب".

واختتم: "الأمر يتعلق بتسجيل الأهداف، أمام كريستال بالاس استقبلنا عدد أقل من الفرص عن مباراة ساوثامبتون ومع ذلك فزنا على القديسين بنتيجة 6-1 وخسرنا أمام الفريق اللندني".

مانشستر سيتي خسر مباراتين خلال الموسم الجاري أمام كريستال بالاس وتشيلسي وهو مجموع هزائمه في الموسم الماضي.