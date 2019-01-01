جوارديولا يأمل بتجديد عقد "المذهل" جوندوجان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رغبته الكاملة في تجديد عقد لاعب وسطه "إلكاي جوندوجان"، واصفًا اللاعب بالمذهل.

وينتهي عقد لاعب بوروسيا دورتموند السابق مع السيتي صيف 2020، وتعمل الإدارة حاليًا على تجديده بعد الأداء الممتاز للاعب في ملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا أن جوندوجان يُدرك تمامًا ما الذي يُريده النادي بشأن تجديد عقده، كما أشاد بأداء اللاعب في مركز لاعب الوسط المدافع والذي شغله خلال المباراتين الأخيرتين أمام روثيرهام وبورتون ألبيون ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وأضاف "لسوء الحظ أن الإصابة أعاقت جوندوجان خلال الموسم الأول، مثلما كان الوضع مع ميندي، لكنه يُصبح لاعبًا مذهلًا حين يكون في كامل جاهزيته البدنية. يستطيع لعب دور لاعب الوسط المدافع، لديه الجودة والرؤية اللازمة للتمرير، وحين يتقدم لمنطقة الجزاء يصل في الوقت المناسب ليُسجل الهدف. هدف دي بروينه ضد بورتون كان مشابهًا. هو لاعب مذهل".

أتم المدرب الإسباني مؤكدًا أن ثقته في لاعبيه وقدرتهم على تأدية الأدوار المطلوبة منهم حتى نهاية الموسم هو سبب عدم دخول النادي لسوق الانتقالات الشتوي، مضيفًا "حين نبحث عن لاعب فني في هذا المركز (لاعب وسط مدافع)، لا أعتقد أننا نستطيع إيجاد لاعب في أوروبا أفضل تمريرًا من جوندوجان والذي نمتلكه بالفعل".