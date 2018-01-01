جوارديولا يدعم ساني ويرفض الحديث عن هزيمة تشيلسي

جوارديولا يظهر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة هوفنهايم، ويتحدث في عدة أمور

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي حول قضية ستيرلينج وحظوظ فريقه في دوري الأبطال، كما رفض الحديث حول هزيمة تشيلسي في الدوري، كل ذلك ضمن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه غدًا الأربعاء أمام ضيفه هوفينهايم. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ويستضيف مانشستر سيتي فريق هوفنهايم الألماني على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم مانشستر سيتي التأهل لدور الستة عشر سلفًا.

وخلال المؤتمر، بدأ بيب بالحديث عن ستيرلينج وقضية العنصرية، حيث قال: "لقد رأيت ستيرلينج قبل نشره لما نشره على حسابه عبر إنستجرام، لقد كان هادئًا ولم يقل شيئًا خاطئًا"

وأضاف: "لدينا 15 لاعبًا فقط متاحين، لذا ليس من المتاح أن نقوم بالمداورة خلال هذا اللقاء، علينا التفكير في تخطيه أولًا، ومن م التفكير في أية حسابات أخرى"

وعاد بيب لقضية العنصرية مرة أخرى حيث قال: "العنصرية موجودة في كل مكان، ولكننا سنحاول منعها قدر المستطاع، ليس فقط في أوروبا بل في العالم كله، الجميع مطالب بالدفاع عن حق الجميع في الحياة بدون إيذاء.

وبخصوص الغيابات قال: "دافد سيلفا غير متاح، قد يغيب لعدة أسابيع، دي بروينة كذلك غير متاح، أجويرو قد يشارك وقد يغيب نظرًا للإجهاد، وأخيرًا دانيلو لن يلعب"

وبخصوص مباراة تشيلسي قال: "لست هنا للحديث عن ما يخص هذه المباراة، كل الفرق تتعرض للهزيمة ولا يوجد من يحقق الفوز في كل أسبوع"

يذكر أن مانشستر سيتي قد خسر صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الحالي، وذلك بعد تلقيه أول خسارة محلية له هذا الموسم أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بهدفين للا شيء.