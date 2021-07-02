مذيع هولندي: "جوارديولا سيدرب منتخبنا"

يومًا ما سيُدرب الإسباني بيب جوارديولا منتخب هولندا!

يُعد أسطورة الكرة الهولندية وفريق برشلونة، يوهان كرويف، معلم الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي.

بيب يدين بالكثير لكرويف وربما ذلك سيدفعه يومًا لتدريب هولندا، منتخب بلاد معلمه.

هل يدرب جوارديولا منتخب هولندا يومًا؟

يؤكد يان يوست فان جانجيلين، مذيع قنوات ESPN، أن جوارديولا سيدرب هولندا يومًا ما لأن مصدرًا مقربًا من بيب أكد له رغبة المدرب الإسباني الشديدة في تدريب هولندا يومًا ما.

هل بيب سيكون المدرب القادم لهولندا؟

يبحث المنتخب الهولندي حاليًا عن مدربًا جديدًا بعد رحيل فرانك دي بور مدرب الطواحين عقب الخروج من يورو 2020 على يد التشيك في دور الستة عشر.

لكن قدوم بيب حاليًا يبدو مستحيلًا إذ يرتبط بعقد مع ناديه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي حتى يونيو 2023.

العقد الحالي لبيب، 50 سنة، مع ناديه يُصعب قدومه كما أنه يتقاضى راتبًا كبيرًا مع بطل الدوري الإنجليزي، فقد أردف المذيع الهولندي "سيتقاضى 15 مليونًا أو شيئًا كهذا في السيتي، في وقت ما سيفكر لدي 300 مليون يورو في البنك وسأدرب هولندا لعامين".

الحوار مع فان جانجيلين اشترك فيه المغربي نور الدين أمرابط الذي رد على المذيع الهولندي قائلًا: "حينما يكون فيا لسادسة والخمسين من عمره، ربما خلال 10 سنوات وليس الآن".

المرشحون لتدريب هولندا

ويبرز اسم الإيطالي أنتونيو كونتي مرشحًا لتدريب هولندا بعد رحيله عن إنتر الذي قاده إلى لقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي.

كونتي ليس المرشح الوحيد لتدريب هولندا فلويس فان جال وهينك تين كات وإريك تين هاج مدرب أياكس الحالي أيضًا ضمن المرشحين لتدريب منتخب بلادهم.

وستستكمل هولندا مشوارها في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في سبتمبر المقبل.

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