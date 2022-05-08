جوارديولا: ليفربول لم يحرز لقب الدوري لثلاثين عامًا ويلقى الدعم!

يرى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن الجميع في إنجلترا يدعم ليفربول أمام فريقه، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة بين الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي.

وتمكن مانشستر سيتي من الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 36 بعد فوزه الكبير على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-0، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الذي تعادل مع توتنهام في "أنفيلد" يوم السبت.

ويشعر جوارديولا أن هناك حالة من الدعم لصالح ليفربول، خاصة مع محاولة "الريدز" لتحقيق رباعية تاريخية إذا ما حقق كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ماذا قال جوارديولا؟

وفي تصريحات للنسخة الإنجليزية من شبكة قنوات "بي إن سبورت" بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل، قال جوارديولا: "قبل أسبوع، لم يكن أحد يعتقد أننا سنكون أبطالًا، الجميع في هذا البلد يدعم ليفربول، وسائل الإعلام والجميع".

وأضاف: "بالطبع ليفربول لديه تاريخ لا يُصدق في أوروبا، لكن ليس في الدوري الإنجليزي، لقد حققوا لقبًا واحدًا في آخر 30 عامًا".

وتابع: "لكن الوضع كما هو، علينا الحصول على تسع نقاط، ربما ست نقاط في الوقت الحالي".

واختتم جوارديولا: "يعتمد الأمر على ما سيحدث خلال المباراتين القادمتين، يوم الأربعاء ضد وولفرهامبتون مباراة نهائية، هذا حقيقي بالنسبة لنا، مصيرنا في أيدينا وهذا مهم".

ما هي المباريات المتبقية لمانشستر سيتي؟

يتبقى لمانشستر سيتي ثلاث مباريات من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في آخر خمسة مواسم، وللمرة الثانية على التوالي.

البداية ستكون يوم الأربعاء أمام وولفرهامبتون، وبعد الرحلة إلى ملعب "مولينو"، يتوجه مانشستر سيتي إلى لندن لملاقاة وست هام، قبل أن يختتم الموسم أمام أستون فيلا على ملعب "الاتحاد".

اقرأ أيضًا ..

جول إنسايدر | خطفته السيارات فلجأ للاستثمارات .. الحائلي عاشق من نوع خاص

ألفيش لم يكذب .. تشافي كان قادرًا على منح برشلونة لقب الدوري الإسباني!

أحدهما رباط صليبي .. الإصابة تُنهي موسم نجمي الهلال