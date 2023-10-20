جوارديولا ليس قدوته الوحيدة.. أرتيتا: هذا الشخص من بين الأكثر تأثيرًًا في مسيرتي!

العلاقة بين أرتيتا وبيب تجد منافسًا جديدًا!

باحترام بالغ، تحدث ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن منافسه ماوريسيو بوتشيتينو قبل أن يلتقي المدربان وجهًا لوجه في مباراة آرسنال وتشيلسي غدًا بالدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في التصريحات الصحفية داخل المؤتمر الخاص بالمباراة: "أود أن أتحدث أولًا عن ماوريسيو (بوتشيتينو) أملك ذكريات رائعة معه، لقد عشنا سويًا في غرفة فندقية واحدة لمدة 3 أشهر".

أرتيتا يتحدث عن الفترة التي قضاها لاعبًا لمدة عام واحد في باريس سان جيرمان عام 2001، وكان بوتشيتينو من نجوم الفريق.

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وأضاف: "لقد كان يعتني بي ويعاملني كطفل يحتاج للنصيحة، لقد ساعدني كثيرًا في بداياتي كلاعب، وكان واحدًا من أكثر من أثروا في مسيرتي على الإطلاق".

كانت التجربة في باريس سان جيرمان أول تجربة مع فريق أول بالنسبة لأرتيتا، فقد كان قبلها لاعبًا في برشلونة الرديف، قبل أن يذهب في محطات مختلفة أبرزها باريس سان جيرمان، ريال سوسييداد، وإيفرتون وآرسنال الإنجليزيان.