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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا: لياقة كومباني ستحدده استمراره مع مانشستر سيتي

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Getty Images
كومباني والإصابات قصة لا تنتهي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن مدافعه فينسنت كومباني ومدى إمكانية تجديد تعاقده مع الفريق بالفترة المقبلة.

ولعب كومباني آخر مباراتين لسيتي في الدوري في سابقة منذ بداية الموسم، ولكن خرج مصاباً في الدقائق الأخيرة بلقاء ليفربول.

وقال جوارديولا للمراسلين: "نعم، نفكر في تجديد عقده ونتحدث بالأمر، أتمنى حدوث ذلك لأنه قائدنا وحاضر منذ 11 عاماً هنا".

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واستطرد: "رأينا في آخر مبارتين ما يقدمه من شخصية وجودة، مشكلة فينسينت واحدة، إصاباته، ولكن على مستوى واحد على واحد ليس له مثيل".

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وأكمل مدرب برشلونة السابق: "نكون أفضل عندما يلعب، لابورت يملك قدم يسرى أفضل، كل مدافع له خصائصه، ولكن كومباني خاص بما يملك من شخصية والتحامات".

وختم: "هو من أفضل ما رأيت من مدافعين ولكن يعيبه فقط قدرته على الحفاظ على لياقته، دائماً كانت تلك المشكلة".

ويلعب مانشستر سيتي أمام مع بورتون في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو مساء الأربعاء.

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