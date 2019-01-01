جوارديولا: لن نذهب بعيداً في دوري الأبطال بهذا المستوى

نتيجة جيدة ومع ذلك حالة من عدم الرضا لدى المدرب الإسباني على أداء فريقه أمام شالكة



يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام نظيره الألماني شالكة، في المواجهة التي جمعتهما بدوري أبطال أوروبا.

سيتي وضع قدماً في دور الثمانية من الأبطال، بعدما تغلب على شالكة بأرضه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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الضيوف تقدموا بهدف لأجويرو، قبل أن يسجل نبيل بن طالب هدفي شالكة من ركلتي جزاء، بينما أحرز كل من ليروي ساني ورحيم سترلينج هدفي التعادل والفوز للفريق الإنجليزي.

وقال جوارديولا عقب اللقاء:"نتيجة جيدة رغم منح الفريق المنافس ضربتين جزاء وتعرض أوتاميندي للطرد".

وأضاف:"نحن لسنا جاهزين للقتال في مراحل متقدمة بدوري الأبطال لكن النتيجة مرضية لنا".

واستكمل:"كنا جيدين لكن فقدنا العديد من الكرات بسهولة كبيرة وهذا غير مسموح به بمثل هذه المباريات".

وعن ركلتي الجزاء:"صحيحتان؟ أعتقد ذلك وأثق في تكنولوجيا الفيديو بشكل كبير".

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وتابع:"لعبنا بشخصية كبيرة جداً بعد التأخر، في الوقت الذي لم يفعلوا هم فيه أي شيء، الأمور لم تنتهي رغم الفوز لأن هذه البطولة تختلف عن غيرها".

ويمتلك سيتي أفضلية كبيرة في التأهل، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة على ملعبه في 12 مارس القادم لبلوغ دور الثمانية.