جوارديولا: لم نستطع تحمل ثمن ماجواير والمنافسة ستختلف هذا الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لن تكون بين فريقين فقط.

وحقق مانشستر سيتي، بطولة الكأس الخيرية، بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 5/4 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وقال جوارديولا، في تصريحات عقبت اللقاء: "لا يمكن لأي فريق أن يهمن على مجريات اللعب طيلة الـ 90 دقيقة، سيطرنا على أجزاء كبيرة من المباراة، لقد كانت مباراة صعبة".

وواصل: "لقد كان اختباراً جيداً للفريقين، من الجيد أن يعلم اللاعبون ما سيواجهونه هذا الموسم، في هذا المستوى لا يوجد أي فروق بين الفرق".

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وتحدث المدير الفني الإسباني، عن صعوبة الموسم الحالي، وقال: "مانشستر يونايتد سيعود وكذلك أرسنال وتشيلسي، لا أعتقد أنه سيتنافس فريقان فقط على البطولة".

وأشاد جوارديولا بحارس فريقه، برافو وقال: "الجميع قدم مستويات رائعة، ولكن برافو لا يصدق، لقد أنقذ المباراة لنا في الكثير من الفرص، وبالطبع دوره في ركلات الترجيح".

وأكد المدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي، على أن فريقه لم يتعاقد مع المدافع هاري ماجواير، وقال: "ماجواير مدافع ممتاز، وكنا مهتمين به بالفعل ولكن لم نستطع تحمل تكاليف انتقاله".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يفتتح موسمه في الدوري الإنجليزي، يوم السبت القادم في الجولة الأولى من البطولة، أمام ويستهام.