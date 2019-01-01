جوارديولا: لم نستحق تسجيل أكثر من 3 أهداف

يبدو أن جوارديولا غاضب رغم الفوز أمام هدرسفيلد. تعرف على تصريحات مدرب مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنّ فريقه لم يقدم أفضل مستوى له في المباراة ولم يستحق أكثر من الفوز بثلاثية.

مانشستر سيتي حقق الفوز بثلاثية نظيفة من توقيع دانيلو ورحيم سترلينج وليروي ساني في مباراة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "لم نقدم المستوى الذي يجعلنا نحقق انتصارًا عريضًا، من الجيد الفوز بثلاثية نظيفة".

وتابع: "نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة ولكن في بعض الأوقات نواجه صعوبات مع قدرات المنافس على الدفاع وبالأخص الرقابة اللصيقة".

المدرب الكتالوني أشاد بمردود الفريق طوال الموسم واستمرار المنافسة في جميع البطولات الممكنة مؤكدًا أنّ ما حققه الفريق حتى الآن مذهل ولكن بحاجة للتطور.

ردود أفعال جوارديولا ليست ردود أفعال مدرب فاز فريقه بثلاثة أهداف نظيفة! 🤨 pic.twitter.com/lk1ULjUmQu — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

وواصل: "لقد سجلنا الكثير من الأهداف خلال الموسم الحالي وهو أمر جيد للغاية ولا يتفوق علينا في انجلترا سوى فريق واحد".

واختتم: "لا نزال في يناير وبحاجة إلى الفوز في جميع المباريات بالدوري الإنجليزي على أمل أن يخسر ليفربول لنعود للصدارة. من الهام الاستمرار على هذا النهج".

بهذا الانتصار يصل مانشستر سيتي إلى 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر.