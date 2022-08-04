جوارديولا للاعبي سيتي: هل تعلمون لماذا ميسي هو الأفضل في العالم؟

خطاب تحفيزي من المدرب الإسباني

قام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعرض الحلقة الثانية من مسلسله الوثائقي الجديد بعنوان "الأبطال مجددًا"، للحديث عن الفوز بالدوري المحلي الموسم الماضي.

الوثائقي تم عرضه للمرة الأولى في 27 يوليو الجاري، ويعرض في سبع حلقات، للكشف عن ما وراء الكواليس في فوز سيتي بالدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022.

وشهدت الحلقة الجديدة كواليس من حديث المدرب بيب جوارديولا للاعبي الفريق لتحفيزهم، مستخدمًا خبرته في العمل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة.

ماذا قال جوارديولا عن ميسي؟

ظهر المدرب الإسباني وهو يوجه تعليمات إلى لاعبيه في غرفة الملابس، ويثني على النجم الأرجنتيني الذي عمل معه من 2008 وحتى 2021.

وقال جوارديولا خلال حديثه:"هل تعرفون لماذا ميسي هو أفضل لاعب رأيته في حياتي؟ لأنه منافس ويلعب مثل الحيوان "تعبير مجازي".

وأضاف:"الآن يجب علينا تمرير الكرة والنظر حولنا بعد القيام بذلك ثم الاقتحام للهجوم لأننا بحاجة لتسجيل الأهداف".

وتابع:"ميسي يمرر الكرة ويدخل لمناطق الخطورة مثل الآلة، إنه يشم المرمى وهذا ما يجب أن نفعله".

هل يكرر سيتي فوزه بالدوري الإنجليزي؟

حامل لقب البطولة قام ببيع العديد من اللاعبين بالميركاتو الصيفي الحالي، وأبرزهم أوليكساندر زينتشينكو وجابرييل جيسوس ورحيم ستيرلينج.

وعلى الجانب الآخر تعاقد مع كالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد، وجلب جوليان ألفاريز من ريفر بليت وإرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.

البداية لم تكن جيدة بخسارة كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول، وربما يكون الفريق بحاجة للمزيد من التدعيم ببديل لستيرلينج وزينتشينكو لو أراد التواجد على منصة التتويج بالموسم الجديد.