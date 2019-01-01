جوارديولا لجماهير مانشستر سيتي: العقلية لم ولن تتغير

آخر حديث للفيلسوف قبل مباراته الودية الأولى هذا الصيف

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

بعث مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا رسالة مطمئنة لمشجعي النادي، بأن الفريق سيتعامل مع الموسم الجديد بنفس عقلية الفوز، التي ساعدته على احتلال أعرق ملاعب العالم، باحتكار الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

وقبل أن يخوض السكاي بلوز مباراته الودية الأولى استعدادًا لحملة الدفاع عن ألقابه الثلاثة، ضد وست هام يونايتد غدًا الأربعاء في بطولة كأس الأبطال الودية، قال بيب "سنكون مستعدين بنفس الطريقة التي اعتادنا عليها في السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف "سنأخذ الأمور خطوة بخطوة ونُحلل ما لا نستطيع القيام به لنمضي قدمًا، ليس سرًا أننا سنرى كل شيء مع نهاية الموسم، حيث سنرى ما إذا كان مستوانا يؤهلنا للدفاع عن ألقابنا أم لا".

في الوقت ذاته، حذر لاعبيه بشكل ضمني من عواقب الإفراط في الثقة أو الشعور بالرضا بعد الموسم التاريخي الأخير، بقوله "إنهم شباب أذكياء بما فيه الكفاية، ويعلمون جيدًا أنهم جزء من فريق مُذهل، وليس من الضروري إخبارهم بمدى أهمية اللعب بشكل جيد ليكونوا على أتم الاستعداد قبل كل مباراة".

وختم "لقد تدربوا بشكل جيد جدًا في الأيام العشرة الماضية، ويبدو لي أننا نسير بشكل نحو الطريق الصحيح".

ميسي يتفوق على ماجد عبدالله



⭕️ لدينا الآن منافسة قوية بين الأسطورة الأرجنتينة مارادونا والساحر رونالدينيو، فمن سيفوز؟🤔



مارادونا 🔁

رونالدينيو ❤️ pic.twitter.com/EOBAbAY1r8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيفتتح مبارياته الودية الاستعدادية للموسم الجديد، بموجهة وست هام اللندني غدًا الأربعاء في الصين، ضمن كأس الدوري الإنجليزي في آسيا.