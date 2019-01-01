جوارديولا: لا تعنيني مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول.. أفكر في تشيلسي فقط!

مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا لا يفكر سوى في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بأنه لا يفكر سوى في مواجهة فريق تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن المقرر أن تُلعب المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم الأحد المقبل، في نفس اليوم ستُلعب مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في البريميرليج، والتي تهم فريق مانشستر سيتي الذي يأمل في تعثر الريدز للانفراد بصدارة المسابقة.

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وعن هذا الأمر أكد جوارديولا أنه لا يفكر حاليًا سوى في مواجهة تشيلسي فقط، وأن مباريات البريميرليج لا تعنيه حاليًا.

وتأتي مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين بعد أربعة عشر يومًا من مواجهتهم بالبريميرليج، والتي انتهت بفوز السيتزن بسداسية مقابل لا شيء.

وعندما سؤل جوارديولا هل سيتابع مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول قال: "أعتقد أننا أثناء المواجهة التي ستُلعب في أولد ترافورد سننشغل وقتها بتغيير الملابس والقمصان، تشيلسي فريق رائع، كنت سعيد بالفوز عليهم بسداسية، ولكني الآن أقول إنني لم أكن أتمنى أن أفوز عليهم بهذه النتيجة، وذلك لأن هذا سيحفزهم أكثر للعب أمامنا بكل قوة، مثل ما فعلنا عندما خسرنا بملعبهم بثنائية مقابل لا شيء، لم نقبل الهزيمة وقتها ولعبنا بمجهود إضافي وقدمنا مباراة استثنائية".

وعن رأيه بمدرب تشيلسي ماوريسيو ساري قال: "كثيرون شككوا في قدراتي في موسمي الأول في إنجلترا، حتى كونتي بعد أن فاز باللقب وخسر مباراتين تحدثوا عن إقالته، هذا هو حال الكرة في إنجلترا، بالنسبة لي ساري مدرب رائع".