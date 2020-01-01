جوارديولا: لا أعرف شيئاً عن رغبتي في التعاقد مع فيرنانديش

مدرب مانشستر سيتي تحدث عن رغبته في التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد الحالي برونو فيرنانديش

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رغبته في التعاقد في وقت سابق مع لاعب مانشستر يونايتد الحالي البرتغالي برونو فيرنانديش.

برونو فيرنانديش كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد في يناير الماضي قادماً من سبورتنج لشبونة مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

وقال بيب على هامش مباراة الفريقين في الجولة الـ29 من البريميرليج: "يتم ربط اسمنا بمليون لاعب كل شهر لا أعرف ما إذا كان الوكلاء يريدون تحقيق شيء من ربط لاعبيهم بنا".

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وأضاف: "أعتقد أن برونو لاعب استثنائي لهذا تعاقد معه نادٍ كبير مثل مانشستر يونايتد، هو يقدم أداءً جيدًا للغاية معهم وهو أمر جيد له وللنادي".

وتابع: "لا أعرف ماذا تعني الجملة التي تتردد حول نوعية اللاعبين الذين أحبهم، أنا أحب المدافعين الجيدين والذي يلعبون برأسهم بقوة".

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لاعب مانشستر يونايتد السابق البرتغالي لويس ناني أكد أنه طلب من فيرنانديش الانضمام إلى مانشستر يونايتد وليس مانشستر سيتي.

ناني أكد في حواره مع «جول» في وقت سابق بأنه عندما شاهد الأخبار تفيد بوجود مفاوضات له مع مانشستر سيتي قلت له لا تفعل هذا اختار مانشستر يونايتد وليس أي فريق آخر.

يذكر أن مانشستر يونايتد يلعب أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي في مباراة الديربي غداً على ملعب أولد ترافورد.