جوارديولا: كومباني لاعب مدهش وهدفه استثنائي

مدرب السيتزن بيب جوارديولا ينهال على قائد فريقه بالمديح بعد الفوز على ليستر سيتي

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالمديح على قائد فريقه فينسينت كومباني، وذلك بعد هدفه في شباك ليستر سيتي والذي منح السيتزن الفوز والصدارة قبل الجولة الأخيرة من البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية: "لقد كان هدفًا استثنائيًا، لعبنا بشكل رائع ولكني لم أتوقع هذا الشكل الدفاعي لفريق ليستر سيتي، توقعت أن يلعبوا بأداء هجومي أكثر من ذلك، قدمنا أداء جيد في الشوط الأول ولكن الأداء في الشوط الثاني كان أفضل، كنا ننافس من أجل ما نريده، ولا زلنا ننافس على اللقب".

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كما أضاف المدرب الإسباني: "كومباني يتواجد هنا لأكثر من عشر سنوات، لقد ساعد الفريق مع جيل رائع من اللاعبين مثل جو هارت وزاباليتا، هو لاعب مدهش".

يشار إلى أن مانشستر سيتي يتربع على صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه ليفربول.