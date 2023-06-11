جوارديولا كان محقًا .. الكشف عن طبيعة إصابة دي بروينه ومدة غيابه!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن طبيعة إصابة النجم البلجيكي كيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي والتي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الإصابة العضلية التي تعرض لها دي بروينه في قدمه اليمنى قد تجعله يغيب لفترة طويلة للغاية.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد يغيب عن المباريات الأولى لمانشستر سيتي في الموسم الجديد، بما في ذلك بطولة السوبر الأوروبي.
وسيلعب مانشستر يستي أمام نظيره إشبيلية في الـ 12 من شهر أغسطس المقبل، بعد فوز النادي الإسباني بلقب الدوري الأوروبي.
جدير بالذكر أن دي بروينه كان غاضبًا أثناء مغادرة ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر بعد إصابته حيث أراد الاستمرار في الملعب لولا إصرار بيب جوارديولا على إخراجه.
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