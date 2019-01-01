جوارديولا: فودين لن يرحل ونبحث عن الفوز بجميع البطولات

ما الذي قاله جوارديولا بعد الفوز على روتردام في كأس الاتحاد الإنجليزي؟

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بمستوى الفريق أمام روتردام في كأس الاتحاد، كما أكد استمرار فيل فودين مع الفريق.

مانشستر سيتي حقق الفوز بسباعية نظيفة على روتردام في مباراة أقيمت على ملعب اتحاد.

وقال الكتالوني في تصريحات عقب المباراة: "سوف نحاول بكل الطرق أن نفوز في كل البطولات ونقدم أفضل مستوياتنا ونتمنى أن نستمر في تحقيق الانتصارات".

وتابع: "الموسم الماضي خرجنا من ويجان وسوف نحاول الفوز باللقب هذه المرة. لعبنا في وجود 8 أو 9 لاعبيين لم يشاركوا في مباراة ليفربول الأخيرة وهذا أمر جيد لنا".

مانشستر سيتي يكتسح روتردام يونايتد بسباعية نظيفة.. ويتأهل للدور القادم من كأس الاتحاد الإنجليزي.



رياض محرز سجل هدف فريقه الخامس 👏🇩🇿 pic.twitter.com/fW5QoSQ2UV — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

صاحب الـ 47 عامًا أكد أنّه اتفق مع كيفين دي بروين على أن يلعب مباراة روتردام لمدة 65 أو 70 دقيقة حتى يستعيد مستواه بعد الإصابة.

واختتم: "فودين لعب مباراة جيدة وسجل هدفًا، ورغم أنّه خسر بعض التمريرات لكنه موهبة كبيرة ولديه مساحة أكبر للتطور، أنا واثق من استمراره معنا لسنوات ولن يرحل معارًا".

وكان مانشستر سيتي منح فودين عقدًا جديدًا في ديسمبر الماضي.