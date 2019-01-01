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دوري أبطال أوروبا

جوارديولا عن برناردو: إنه أحد أفضل 3 لاعبين في البريميرليج

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Getty Images
وبالنسبة للبرتغال هو النجم الكبير بالفعل..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بنجم فريقه بيرناردو سيلفا، مبدياً اعتقاده بأنه أحد أفضل 3 لاعبين في البريميرليج هذا الموسم.

 

وقال جوارديولا بسؤاله عما إذا كان بيرناردو هو النجم الكبير القادم للبرتغال:"إنه النجم الكبير بالفعل".

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وأضاف:"أعتقد أن هذا الموسم هو واحد من أفضل لاعبين أو 3 في البريميرليج".

وتابع:"من الممتع مشاهدته، بالنسبة لي كمدرب أنا محظوظ للغاية بامتلاكه، والاستمتاع به في كل تدريب وكل مباراة".

ويلتقي مانشستر سيتي بشالكه الألماني غداً في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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