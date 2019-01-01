جوارديولا عن برناردو: إنه أحد أفضل 3 لاعبين في البريميرليج

وبالنسبة للبرتغال هو النجم الكبير بالفعل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بنجم فريقه بيرناردو سيلفا، مبدياً اعتقاده بأنه أحد أفضل 3 لاعبين في البريميرليج هذا الموسم.

وقال جوارديولا بسؤاله عما إذا كان بيرناردو هو النجم الكبير القادم للبرتغال:"إنه النجم الكبير بالفعل".

وأضاف:"أعتقد أن هذا الموسم هو واحد من أفضل لاعبين أو 3 في البريميرليج".

وتابع:"من الممتع مشاهدته، بالنسبة لي كمدرب أنا محظوظ للغاية بامتلاكه، والاستمتاع به في كل تدريب وكل مباراة".

ويلتقي مانشستر سيتي بشالكه الألماني غداً في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.