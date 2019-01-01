جوارديولا عن اتهام برناردو سيلفا بالعنصرية: أنتم لا تعرفونه

المدرب يؤكد قوة صداقة برناردو وبنجامين ميندي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تغريدة لاعبه برناردو سيلفا الموجهة لظهيره بنجامين ميندي، والتي أثارت جدلاً واسعاً إثر اتهام سيلفا بالعنصرية على إثرها.

وكان سيلفا قد نشر صورة لميندي إلى جانب رسم كارتوني لطفل أسود مشبهاً الثنائي ببعضهما البعض، الأمر الذي أدرجه العديد من المتابعين تحت بند العنصرية، كما تواصل الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي طلباً لتعقيب رسمي.

وقال جوارديولا:"بصراحة لا أعرف ما سيحدث. يجب أن يضعوا تركيزهم على مسألة أخرى لأنهم لا يعرفون الشخص الذي يتحدثون عنه".

وأضاف:"برناردو هو أحد أكثر الشخصيات المحبوبة التي قابلتها في حياتي، إنه يتحدث بأربع أو خمس لغات، وهذه هي أفضل طريقة لفهم إلى أي درجة ذهنه متفتح".

وأوضح:"أحد أفضل وأقرب أصدقائه هو ميندي، إنه بمثابة أخ بالنسبة له. الصورة لم تكن متعلقة بلون البشرة، لقد أخذ صورة لميندي وهو صغير وربطها بهذا الرسم الكارتوني، وهما بالفعل يشبهان بعضهما البعض".

وتابع:"إذا أرادوا التحقيق في تلك المسألة وطلبوا برناردو لهذا الغرض، أعتقد أنه سيكون مستعداً للحديث، ولكن أولاً يجب أن تعلموا على وجه التحديد من هو الشخص الذي تتحدثون عنه".

وأكمل:"هناك الكثير من المواقف تحدث مثل هذا، مع أصحاب البشرة البيضاء أيضاً، يمكنك أن تنظر للكارتون وتعتقد أنه يشبه وجهك، الأمر بتلك البساطة".

واختتم:"أعتقد أن إجابة ميندي كانت واضحة عقب ذلك الأمر، إنهما يمزحان طوال الوقت. برناردو شخص استثنائي، لا يوجد شيء لديه بشأن لون البشرة أو الجنسية أو أي شيء آخر".

يذكر أن مانشستر سيتي افتتح مسيرته في كأس الرابطة التي يحمل لقبها، بالفوز على مضيفه بريستون بثلاثية نظيفة.