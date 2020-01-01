جوارديولا عن أرتيتا: سنرى من التلميذ ومن الأستاذ، وهذا هو موقف دي بروينه وجيسوس

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بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يتحدث عن مواجهة آرسنال وميكيل أرتيتا وموقف كيفين دي بروينه وجابريل جيسوس من المشاركة.