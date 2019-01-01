جوارديولا: علينا أن نكون أكثر هدوءً في سوق الانتقالات

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه في حاجة ليكون أكثر هدوءً في سوق الانتقالات ليضم احتياجاته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فريقه في حاجة ليكون أكثر هدوءً في سوق الانتقالات ليضم ما يحتاجه من صفقات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي وأكد خلالها أن الفريق لن يشعر بأي عصبية خلال الميركاتو بحثًا عن أهداف.

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وقال بيب جوارديولا: "علينا أن نكون أكثر سرعة في سوق الانتقالات، وألا نتعرض للعصبية ففي النهاية علينا أن نضم لصفوفنا هؤلاء الذين يريدون الانضمام لنا فقط".

وأضاف: "على اللاعبون أن يتخذون قرارتهم بأنفسهم، عندما يرفضون القدوم لنا ذلك يكون لأنهم يسعون للانضمام لفريق أخر".

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وأكمل: "عندما نتعرض لذلك يكون لدينا خيارات أخرى نبحث عن الحصول عليها إذا ما كنا في حاجة للاعب في هذا المركز".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد تعرض لعدة هزائم متتالية في سوق الانتقالات بالفترة الماضية بداية من انتقال أليكسيس سانشيز لمانشستر يونايتد وجورجينيو لتشيلسي وفرينكي دي يونج لبرشلونة.