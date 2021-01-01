جوارديولا: علينا أن نكون أكثر عدوانية ولم نحصل على راحة منذ أكتوبر

ماذا قال بيب جوارديولا عقب الانتصار على مونشنجلادباخ؟

قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا إن الفريق يجب أن يكون أكثر عدوانية بدون الكرة، مؤكدًا على كون المنافسة على جميع الأصعدة رحلة شاقة لم تشهد أسبوع راحة واحد منذ أكتوبر.

وكرر مانشستر سيتي نتيجة الفوز بهدفين مقابل لا شيء أمام بوروسيا مونشنجلادباخ إيابًا بعدما قام بها ذهابًا، وذلك فيما يتعلق بالدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا ليصعد إلى ربع النهائي.

مباراة الذهاب انتهت بهدفين للا شيء لصالح مانشستر سيتي، الأمر الذي جعل رجال المدرب بيب جوارديولا يدخلون مباراة الإياب بأريحية كبيرة ودون مخاوف كبرى.

وعقب المباراة قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تصريحات لقناة بي تي سبورت: "لقد كان أداءً جيدًا، سيطرنا على المباراة منذ البداية، هذه البطولة صعبة ولكن بعد الهدفين كان كل شيء أسهل".

وأضاف: "الكثير من اللاعبين مثل فيل فودين، بيرناندو سيلفا، لديهم الكثير من الجودة، لقد ساعدونا كثيرًا ولكن الجميع كانوا ملتزمين للغاية ونحن سعداء لأننا تأهلنا لربع النهائي".

وتابع: "لقد تلقينا هدفًا واحدًا فقط ضد بورتو، وهذا أمر مثير للإعجاب، إنها خطوة رائعة إلى الأمام للفريق، الجميع يركض كثيرًا طوال المباراة، وليس فقط المهاجمين والخط الأمامي".

وأردف: "ولكن من المهم أن نفهم أننا ندافع بالكرة، علينا أن نكون عدوانيين بدون الكرة، كل الفرق الآن، بالجودة التي يمتلكونها، يمكنهم القيام بذلك في كلا الحالتين وبالكرة أو بدونها".

وأكد: "بعد فترة التوقف الدولي، سيكون لدينا وقت للتفكير، الجودة في كل مرة تكون أعلى ونأمل أن نحافظ على هذا المزاج العام، أعتقد دائمًا أنك عندما تمر من مرحلة وتشعر أنك تستحق ذلك تكون الدوافع معك، نحاول أن نلعب بشكل جيد وسنرى ما سيحدث".

وحول الإصابات والحالة البدنية للاعبين قال: "لدينا الآن الجميع جاهزين وفي حالة بدنية جيدة، لهذا السبب يمكننا التناوب بين ستة أو سبعة لاعبي،. إذا كنت تريد التنافس على كل الجبهات، فيجب أن تكون متجددًا. المنافسات طويلة جدًا ولم يكن لدينا أسبوع واحد طويل منذ أكتوبر."

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يذكر أن مانشستر سيتي ما زال ينافس على جميع الأصعدة محليًا وأوروبيًا، واستغلالًا للحالة الجيدة التي يمر بها الفريق يريد بيب جوارديولا أن يجعله موسمًا للتاريخ.