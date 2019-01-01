جوارديولا: عانينا في الشوط الثاني أمام إيفرتون وتعلمنا الدرس السابق

المدير الفني لمانشستر سيتي يتحدث بعد عودته إلى صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أن فريقه عانى في الشوط الثاني، أثناء مباراته أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي، في الفوز على نظيره إيفرتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن مباريات الجولة الـ 27 من البطولة.

وقال المدير الفني الإسباني في تصريحات عقبت اللقاء: "بكل تأكيد ملعب إيفرتون دائماً ما يكون صعباً ومقعداً، ولكن نجحنا في تقديم شوطاً أول جيد".

وواصل: "وفي الشوط الثاني كان لدينا بعض الصعوبات، بسبب الضغط العالي من إيفرتون، ولكن التسجيل في نهاية الشوط الأول ساعدنا بشكل كبير".

مانشستر سيتي تصدّر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 15 ديسمبر 2018 🔝 pic.twitter.com/AD3TVHQgBP — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وأكمل: "من المهم أن يكون لديك في فريقك مهاجمين جيدين، نحن لدينا جيسوس لقد سجل اليوم هدفه التاسع في وقت قصير جداً، وفي مطلع الأسبوع سجل اجويرو ثلاثية في شباك أرسنال".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد تعلمنا درساً وهو عدم الاستسلام، قبل أربعة أو خمسة أيام كان من الممكن أن يصل الفارق بيننا وبين ليفربول سبع نقاط لهم، ولكني لا أفكر في هذا كثيراً، سنحاول مواصلة العمل بكل قوة".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يتصدر جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت برصيد 62 نقطة، وبفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة.