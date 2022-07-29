جوارديولا: صلاح تهديد عظيم، ولو علمت المستقبل سأخبركم!

الإشادة بمحمد صلاح لا تنتهي.

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالمصري محمد صلاح هداف ليفربول قبل لقاء الفريقين في مسابقة الدرع الخيرية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتحدث فيها عن المنافسة في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عندما تم سؤاله عن الفرق التي ستتنافس على البطولة: "لا أعلم بحق، لو كنت أستطيع التنبؤ بالمستقبل لكنت أخبرتك، في الطبيعي يكون هناك الكثير من الفرق في الدوري الإنجليزي تستطيع المنافسة".

وأضاف: "لا أريد أن أكرر كلماتي، لكن دائمًا يجب أن تتوقع منافسة من أندية عديدة، بسبب ما يملكونه من جودة ممثلة في المدربين واللاعبين وبسبب التاريخ".

وأردف عن محمد صلاح: "لن أقول أي شيء جديد، الجميع يعرف أنه استثنائي وتهديد عظيم بالنسبة لنا، لكننا سنحاول الفوز باللقاء".

وأنهى كلماته: "أتمنى ألا يحتاج النجوم الجدد للكثير من الوقت حتى يتأقلموا، لكن في رأيي هذا ما أشعر به، لن يأخذوا الكثير من الوقت".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي في السابع من أغسطس أمام وست هام.