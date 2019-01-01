جوارديولا: سيلفا رائع مثل فودين

انتصار كبير وعبور للدور القادم لرجال جوارديولا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

خص بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه ديفيد سيلفا وفيل فودين بالإشادة بعد الانتصار الكبير على نيو بورت كاونتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد.

وفاز سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف سجل منها فودين هدفين، بينما أضاف كلاً من رياض محرز وليروي سانيه البقية.

وقال بيب بعد المباراة للمراسلين: "سيلفا رائع، عمره 33 عاماً ويحارب ويقاتل ويفوز بالالتحامات وكأنه في الثامنة عشر مثل فودين".

وأضاف: "فيل سجل هدفاً رائعاً جعلنا نتجنب المعاناة في الدقائق الأخيرة أو نذهب للأوقات الإضافية، أريد الإشادة بفريقي لمحاربته على كل جبهات".

توخيل يؤكد اعتقاده بقدرة ليون على هزيمة برشلونة

سولاري قرر إراحة اللاعب الأفضل في العالم لوكا مودريتش خلال مباراة #جيرونا.🗞️ pic.twitter.com/yoVJLDnd7g — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا

وعن خصمه: "صراحة أعجبوني، وجمهورهم مميز للغاية، لا أعرف كيف يحتلون هذا المركز المتأخر، هذا يثبت أن الكرة الإنجليزية أفضل من غيرها".

وأضاف الكتالوني: "مسابقة الكأس فرصة لتلك الفرق لتستخدم نقاط قوتها وتحقق المفاجأة، لازلنا في المسابقات الأربعة، اليوم الكأس وبعدها بأيام البطولة الأكبر".

وختم: "هنا يجب تغيير العقلية، من الخطأ الإيمان أنك أفضل من غيرك، أنظر ما حدث مع مانشستر وأياكس".

ويلعب سيتي مع شالكه في لقاءه القادم بدوري أبطال أوروبا على ملعب الأخير، ثم يخوض نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي الأحد المقبل.