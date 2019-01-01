جوارديولا: سنخوض مباراة الإياب بجدية أمام بيرتن

9 أهداف كانت كافية للسيتيزين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، بفوز مانشستر سيتي العريض على حساب بيرتن بتسعة أهداف نظيفة في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وحقق السيتي فوزًا وضع به أقدامه في النهائي، قبل خوض مباراة الإياب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

بيب تحدث عقب نهاية اللقاء عن الفوز: "النتيجة كانت جيدة وبالطبع نحن في النهائي لكن لابد من خوض مباراة الإياب، وسنخوض المباراة بجدية، لقد خاض بيرتن بطولة رائعة ولابد أن يكونوا فخورين كما نفخر نحن".

وعن تسجيل الأهداف: "المهاجمين يحتاجون لتسجيل الأهداف، جابريل خيسوس سنحت له فرص قليلة في المباريات السابقة واليوم سجل وهذا مهم، ليس من السهل أن نخض مباريات أمام فرق أقل، لقد خضنا المباراة بجدية، بعد الهدفين الثاني والثالث أصبحت الأمور أسهل وأسرع".

🔵 مانشستر سيتي هو أول نادي في التاريخ يسجل 7 أهداف أو أكثر في مبارتين متتاليتين منذ ليدز يونايتد عام 1967 😮🔥 pic.twitter.com/SJvxCIEdR7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وانهى عن الخصم: "أعلم أهمية والد نايجل كلوف مدرب بيرتن للكرة الإنجليزية، أنه عبقري ورائع، ومن الرائع أن أشارك معه في تلك الدقائق".

وينتظر سيتي الفائز من مواجهة توتنهام أمام تشيلسي والذي انتهت مواجهة الذهاب منها بفوز الديوك بهدف نظيف.