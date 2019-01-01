جوارديولا سعيد بالانتصار ويشيد بأجويرو جيسوس

تصريحات بيب جوارديولا عقب الفوز على برايتون

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب بيب جوارديولا عن سعادته بالانتصار والأداء المميز الذي قدمه لاعبو مانشستر سيتي في المواجهة أمام برايتون.

وانتهت مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون بفوز السيتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وعقب المباراة خرج جوارديولا ليشيد بالفريق والعمل الذي يقدمه ويبدي إعجابه الشديد بما يقدمه المهاجم سيرخيو أجويرو، ويبدي قلقه من إصابة إيمريك لابورت.

وقال بيب: "لقد لعبنا بشكل جيد ونجحنا في فعل ما نريد والسيطرة تمامًا على مجريات المباراة، لدينا الحافز من أجل تجاوز النجاحات التي قمنا بها في السنوات الماضية"

وأضاف: "أشعر بالسعادة عندما تواجهنا الفرق بهذه الطريقة، برايتون قدموا مباراة مميزة وكانوا مبادرين وحاولوا كثيرًا مهاجمتنا، النتيجة لا تعني أنه ملعبوا بشكل سيء"

وتابع: "أنا سعيد بالطبع لأننا نمتلك مهاجمين كجابرييل جيسوس وسيرخيو أجويرو، العمل الذي يقوم به أجويرو لا يصدق، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم بكل تأكيد"

وحول إصابة إيمريك لابورت قال: "بالطبع أشعر بالقلق حيال ذلك وأنتظر للاطمئنان على صحته، نتمنى ألا تتسبب الأمور في ابتعاده كثيرًا عن الفريق"

وأردف: سعيد من أجل دي بروين كذلك، إنه يقدم أداء مميز في هذا الموسم، في الموسمين الماضيين عانى من الكثير من الإصابات التي أبعدته كثيرًا، الآن هو في حالة جيدة ويستمتع بكرة القدم"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا بانتصاره على برايتون، في انتظار مواجهة ليفربول أمام بيرنلي الليلة.