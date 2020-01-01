جوارديولا: ستونز يحتاج للمشاركة باستمرار

تعرف على تصريحات جوادريولا حول ستونز

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أهمية مشاركة جون ستونز بصورة أساسية لكي يستطيع تقديم أفضل ما لديه ويستعيد مستواه.

جوارديولا يعتمد خلال الفترة الماضية على فيرناندينيو في مركز قلب الدفاع بعد إصابة إيميريك لابورت.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "خطوة بخطوة مستوى ستونز يتحسن بصورة واضحة وأعتقد أنّه جاهز للحصول على بعض الدقائق في المباراة".

وتابع: "يحتاج إلى الحصول على فترة يشارك فيها باستمرار لاستعادة مستواه، لقد عانى كثيرًا خلال الفترة الماضية ولم يتمكن من المشاركة في آخر 3 مباريات".

وتطرق المدرب الكتالوني للحديث عن موجة الإصابات التي تجتاح فريقه بقوله: "من الصعب معرفة السبب، أحيانًا يكون الأمر سوء حظ كما حدث مع لابورت وإلكاي جوندوجان في موسمه الأول أو بينجامين ميندي أيضًا".

وواصل: "ولكن في حالة جون لا أعرف السبب لماذا لا يستطيع الاستمرار دون إصابة لفترة طويلة وخاصة وأنّه صغير السن لكننا بالطبع نسانده".

واختتم: "إنّه لاعب صغير وواعد ولديه مستقبل مشرق وعودته للملاعب تعتمد عليه وهو قادر على أن يكون الأفضل في العالم في مركزه".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.