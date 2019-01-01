جوارديولا: نريد ساني معنا، ونُحاول تجديد عقده منذ عام ونصف

المدرب يرد على أخبار اهتمام بايرن ميونيخ باللاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رغبته في بقاء جناح الفريق "ليروي ساني"، مؤكدًا أنهم في النادي يُحاولون تجديد عقده منذ عام ونصف.

ورغم تألق ساني الموسم الماضي مع السيتي إلا أنه خرج من التشكيل الأساسي للفريق مرارًا هذا الموسم لتفضيل المدرب الإسباني اللعب بالثنائي رحيم ستيرلينج وبيرناردو سيلفا في مركز الجناح.

وقد فتح هذا باب الحديث عن إمكانية رحيل اللاعب الصيف القادم، وارتبط مؤخرًا بالانتقال لبايرن ميونيخ الراغب في تجديد صفوف فريقه.

وقد سُئل جوارديولا عن الأمر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فأجاب "نحن نُحاول تجديد عقد ساني منذ عام ونصف، نحن نريده. إن كانت لديك رغبة في تجديد عقد لاعب ما فهذا يعني أنك تريد استمراره معك. الأمر ذاته ينطبق على إلكاي جوندوجان، هو نفس الحالة".

أضاف عن سوق الانتقالات "الفرضيات تظهر وتختفي، لكنه ليس الوقت المناسب. الوقت المناسب هو بعد المباراة، وأنا سأكون في عطلة بعد المباراة".

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"ساني يُنافس ستيرلينج وسيلفا والأمر ليس سهلًا. إن كنا سننافس على الرباعية فنحن بحاجة لساني وستيرلينج ومحرز وبيرناردو سيلفا، لا يمكننا المنافسة على الرباعية بجناحين فقط. عليهم خوض هذا الصراع بين بعضهم البعض وتقديم أفضل أداء ممكن لإقناعي باستخدامهم في التشكيل الأساسي".

المدرب المتوج بلقب البريميرليج للموسم الثاني على التوالي انتقل للحديث عن ميركاتو السيتي، مؤكدًا صعوبة العمل حاليًا في سوق الانتقالات سواء بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين أو وكلاء اللاعبين.

قائلًا "الأمر صعب جدًا حاليًا في سوق الانتقالات، نظرًا لارتفاع الأسعار جدًا، وكذلك أسعار وكلاء اللاعبين مرتفعة جدًا. أحيانًا يحتاج الأمر وقتًا لشراء اللاعب بسبب وكيله أكثر مما يحتاجه اللاعب أو النادي الآخر. لذا الانتقالات اليوم ليست سهلة، لكن علينا القيام بها للموسم القادم، لأن البعض يريد أن يُغادر والبعض يُريد أن يلعب"

أضاف "هم يتقبلون عدم اللعب لفترة لكن حين تطول تلك الفترة فمن الطبيعي أن تظهر رغبتهم باللعب. أتفهم تمامًا رغبة اللاعبين باللعب حين لا يلعبون طويلًا، أو شعورهم الكامل بالسعادة حين يلعبون وبالحزن حين لا يلعبوا".

وأخيرًا رفض المدرب تحديد عدد اللاعبين الذين قد يتعاقد معهم السيتي، موضحًا أن الأمر يعتمد على عدة عوامل.