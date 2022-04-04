جوارديولا: سأقدم شيئًا جديدًا ضد أتلتيكو سألعب بـ12 لاعبًا!

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه سيقدم فكرة جديدة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال.

وعقد جوارديولا، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتلتيكو مدريد، وتحدث خلاله عن العديد من الأمور المتعلقة بالمباراة وفريقه.

ماذا قال جواديولا عن سيميوني؟

في البداية تحدث جوارديولا عن أسلوب لعب أتلتيكو مدريد تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وقال بيب: "في كثير من الأحيان لا نلعب في نفس البلد، وبعد مشاهدة أتلتيكو، هناك فكرة خاطئة تمامًا عن طريقة لعبه، إنه أكثر هجومًا مما يعتقده الناس".

وأضاف: "إنه لا يريد المخاطرة في البناء، لكن الفريق يتمتع بالجودة في الثلث الأخير، عندما تكون الكرة في منتصف الملعب، فإن مدى تنافسيتهم يعتمد التمركز والحركة، هم يعرفون بالضبط كيف يلعبون في كل لحظة من المباراة".

ما هو رأيه في الاختلاف بين أسلوب الفريقين؟

إجابة جوارديولا عن هذا السؤال كانت صادمة حيث قال: "لن أتحدث ثانية واحدة عن هذا النقاش الغبي".

وأضاف: "الجميع يحاول الفوز بالمباراة، إذا فازوا فهم على حق، وإذا فزنا فنحن على حق، بالنسبة للاعبين سيكون الاختلاف موجودًا".

هل قرر الابتكار ضد أتلتيكو؟

وحول ما إذا كان سيقدم فكرة جديدة ضد أتلتيكو مدريد قال جوارديولا: "في دوري الأبطال أنا دائمًا أفكر كثيرًا".

وأضاف: "غدًا سنرى فكرة جديدة، أنا أفكر كثيرًا ولهذا السبب حققت نتائج جيدة جدًا في دوري الأبطال".

وتابع: "سيكون مملًا أن تلعب دائمًا بنفس الطريقة، إذا اعتقد الناس أنني ألعب بنفس الطريقة ضد أتلتيكو مدريد وليفربول، أنا لا أحب ذلك".

وأكمل: "التحركات مختلفة واللاعبون مختلفون، لهذا السبب أفرط في التفكير، وأبتكر تكتيكات غبية، ربما الليلة أحصل على الإلهام، وسأقوم بتكتيكات مذهلة غدًا، سنلعب غدًا بـ12 لاعبًا".

وقال جوارديولا في ختام تصريحاته: "لدينا خبرة، وربما نتخذ قرارًا خاطئًا غدًا، لأن كرة القدم سريعة جدًا ولا نتعلم منها، لدينا الرغبة ونحاول أن نقوم بعمل جيد، لكن غدًا ليس حاسمًا، لدينا مباراة أخرى لنلعبها، سنحاول الذهاب إلى مدريد بنتيجة جيدة قدر الإمكان".

اقرأ أيضًا ..

مقابلة بالإسبانية وحديث عن ميسي .. مؤشرات متضاربة من مبابي عن مستقبله

خاص | دي بول عن مواجهة السعودية في كأس العالم: المجموعة صعبة!

الحسن اليامي: هذا اللاعب هو مودريتش السعودية