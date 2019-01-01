جوارديولا: جيسوس يحتاج للثقة وسولشاير شخص جيد

ديربي مرتقب بين قطبي مانشستر

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن لقاء الديربي المقبل أمام يونايتد، وأكد على أهميته رغم تراجع الجار بالسنوات الأخيرة، كما ناقش تذبذب مستوى مهاجمه جابريل جيسوس.

وسجل جيسوس في انتصار سيتي الكبير الجولة الماضية على بيرنلي بأربعة أهداف لواحد، وينتظر أن يكون أساسياً في الديربي السبت أمام يونايتد في ظل إصابة سيرخيو أجويرو.

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وبدأ جوارديولا مؤتمر المباراة قائلاً: "تنافسية كبيرة وتاريخية بين الفريقين، لا أعرف إذا كان الوضع تغير فيما يخص الجمهور، اللاعبون يحسمون المباراة، الماضي القريب وليس البعيد هو المهم، يونايتد يبقى يونايتد، أحترم ما قدمه الفريق للكرة الإنجليزية، الأوروبية، والعالمية".

وأضاف: "لا أحب الحكم على الزملاء، لا أعرف كيف يعملون، ولكن سولشاير يقدم عملاً طيباً، هو شخص استثنائي، ولكن لا أعرف صراحة، يونايتد فريق شاب، وهذه اختيارات أولي، فريق سريع وأبهرني، وماجواير مميز بالكرات الثابتة".

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وعن مهاجمه جابريل جيسوس: "يحتاج أن يكون نفسه ويسجل الأهداف، هكذا انتصرنا في آخر لقاء، يحتاج أن يضع في تفكيره أن يفعل ذلك كل مباراة، الثقة أمر مهم للرياضيين، البعض يملك الجودة دون الثقة، وهذا لا يساعد".

وحول الإصابات: "زينتشينكو عاد للتدريبات الأسابيع الماضية ولكن لا أعرف كم الدقائق التي يمكنه أن يلعبها بالنظر لحالته البدنية، أجويرو غير متاح، لا أعرف الاحصائيات، ولكن مع سيرخيو نسجل كثيراً ودونه سنحاول فعل الأمر".

وختم: "العام الماضي لعبنا دون كيفين أيضاً وخضنا موسماً رائعاً، وإن كنت أفضل وجود كيفين، سنحاول التغلب على الغيابات".

ونفى جوارديولا بشكل مقتضب أن يكون هناك احتمالية لرحيل مساعد ميكيل أرتيتا بعد أن رشحته التقارير لتدريب أرسنال خلفاً لأوناي إيمري.

ويحتل سيتي حالياً المركز الثالث بترتيب البريميرليج، بفارق 11 نقطة عن المتصدر ليفربول، وثلاثة عن ليستر الثاني.