جوارديولا: ثورة كلوب في دورتموند وليفربول لا تصدق

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لبيب جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

أكد جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي صعوبة المواجهة المنتظرة بين فريقه وبين يفربول، مؤكدًا أنها ليست مباراة فقط بثلاثة نقاط.

وتحدث بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول ومانشستر سيتي والمقرر أن تقام مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد في قمة مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المؤتمر أكد بيب أن إيدرسون لن يلعب أمام ليفربول ولن يكون متاحًا بسبب الإصابة التي تحتاج لأن يبتعد عن الملاعب لفترة لم يتم تحديدها حتى الآن.

وأضاف: "ما زلنا لم نصل إلى منتصف الموسم، نحن في شهر نوفمبر، إنها ليست المراحل الأخيرة من الموسم، لا أعرف ما الذي سيحدث فيما تبقى، ما زال هناك الكثير"

وتابع : "بحكم خبرتي أقول لك أن كل شيء يحسم في النهاية، لا أحد يستطيع الإجابة على أي شيء الآن، إذا سألتني في فبراير من الذي سيفور بدوري أبطال أوروبا سأخبرك بأنني لا أعرف أيضًا"

وعن المواجهة المنتظرة أمام ليفربول قال :"ليفربول فريق مميز، هو أفضل منافس من الممكن أن أكون قابلته في مسيرتي، واليوم هو أحد أفضل الأندية على مستوى العالم"

وأردف: "فارق الـ 6 نقاط لا يعني شيئًا بالنسبة للمشهد الختامي، ولكنه يعطي الأفضلية لليفربول، نحن نفكر في حصد أكبر عدد من النقاط فقط الآن"

وواصل: "في بعض الأخيان يكون الخصم قويًا مثل ليفربول، وذلك يجعلك مجبرًا على التكيف، في أوقات تستطيع الفوز بنتيجة كبيرة وأحيانًا لا، ولكن عليك فرض شخصيتك دائمًا"

وحول ستيرلينج قال: "في حال كان في يومه فبالتأكيد سيكون ذلك إضافة قوية لنا، هو لاعب مهم ونحن نحتاج إلى أن يكون في جاهزيته التامة تمامًا كباقي اللاعبين"

وحول كلاوديو برافو قال: "كيف لا أثق في لاعبي فريقي؟ أنا لا أريد أن أكون المدرب الذي لا يثق في لاعبيه، أود أن أعطي الثقة لهم دائمًا، وبرافو حارس مميز وقدم مستويات خارقة من قبل مع برشلونة ومع تشيلي ومعنا"

وحول كلوب قال: "لقد فعل ثورة حقيقية سواء مع بوروسيا دورتموند أو في ليفربول، ليس من السهل تخيل ضخامة التأثير الذي قام به، عندما تولى قيادة الفريق لم يكن منافسًا، وبعد 3 أو 4 سنوات صنع شيئًا من الرائع مشاهدته"

وأضاف: "مواجهته تكون صعبة دائمًا، ولكن كما قلت عليك التكيف مع كل الظروف، المباريات لا تشبه بعضها وكل مدرب وكل فريق يتمتع بطريقة ما"

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل الوصافة على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول.