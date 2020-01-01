جوارديولا: تمنيت مشاركة فان دايك والدوري الإنجليزي مثل الانتخابات الأمريكية

تصريحات بيب جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول وكيف يشبه البريميرليج الانتخابات الأمريكية بين دونالد ترامب وجو بايدن

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن مباراة فريقه أمام ليفربول ستكون مهمة للغاية وتتجاوز أهميتها الـ 3 نقاط التي سيحصل عليها الفائز.

ويستضيف مانشستر سيتي وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي نظيره بطل المسابقة ليفربول على ملعب الاتحاد مساء الأحد المقبل.

وقبل المباراة قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن المباراة أمام ليفربول تحمل الكثير من الإثارة في كل عام، مؤكدًا أنها صراع هوية إلى جانب كونها مواجهة في البريميرليج.

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وحول دورها في حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قال: "في النهاية يفوز بالبطولة من جمع عدد أكبر من النقاط، الأمر يشبه الانتخابات الأمريكية لا يمكن أن تغفل أي من الأصوات"

وأضاف: "ليفربول هو المرشح للفوز باللقب في الموسم الحالي، لكن هناك فرق أكثر من المعتاد يمكنها الفوز باللقب هذا العام مقارنة بما كان عليه الأمر في السنوات الماضية"

وتابع: "الطريق طويل لنقطعه فيما تبقى من الموسم، لذا فإن عدم الفوز يوم الأحد لن يكون نهاية لآمالهم في اللقب ولا لنا كذلك، ما زلنا في بداية الموسم ولا شيء يمكن أن يحسم الآن"

وأردف: "المهم هو الفوز باللقب. لا يهم عدد النقاط التي تحصل عليها. لا أعرف ما الذي سيحدث. لا يبدو أن الفريق سيحقق الكثير من النقاط لكنك لا تعرف أبدًا ما ستؤول إليه الأمور"

وأكد: "سيرخيو أجويرو؟ لن يكون متاحًا في مباراة بعد الغد ولكن جابرييل جيسوس بات جاهزًا للمشاركة وسيكون متاحًا في مباراة ليفربول"

وحول غياب فيرجيل فان دايك بداعي الإصابة قال بيب جوارديولا: "إنه أمر محبط بالفعل له ولليفربول، وشخصيًا كنت أتمنى مشاركته في هذه المباراة نظرًا لقيمته الكبيرة"

وفيما يخص لابورت قال: "أهم شيء أن الجراحة سارت بشكل جيد وآمل أن يتعافى في أسرع وقت ممكن. سأفتقده ، أحب اللعب مع أفضل اللاعبين على أرض الملعب ويظل ليفربول فريقًا رائعًا لأن الهيكل موجود"

واستطرد: "عندما تلعب ضد فرق مثل ليفربول يكون لديك دائمًا لحظات يجب أن تعاني فيها. نحن نعرف ذلك، وعلينا أن نعرف ذلك ونحاول استخدام قوتنا قدر الإمكان، نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا"

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يذكر أن مواجهتي الموسم الماضي بين مانشستر سيتي وليفربول كانتا متفاوتتين، حيث فاز ليفربول بثلاثية في أنفيلد وفاز مانشستر سيتي برباعية في ملعب الاتحاد.